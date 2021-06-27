Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

Forvete 2 takviye yapmak isteyen ve pek çok isimle ilgilenen Beşiktaş'ta bir aday daha listeye girdi. O da İsviçre ekibi Young Boys 'un Kamerunlu forveti Jean-Pierre Nsame oldu.

Bu iddianın kaynağı ise İsviçre basını... Basler Zeitung gazetesi, 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun yeni bir macera için aradığını ve bu nedenle aydrılmak istediğini yazıp, şimdiki adresinin Beşiktaş olabileceğini kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın, Jean Nsame'nin menajeriyle temaslana başladığının da altı çizildi ve şöyle denildi: