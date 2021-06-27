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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda forvet operasyonu sürüyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet bölgesine en az 2 takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, İsviçre basını ise Young Boys'ta forma giyen Kamerunlu golcü Jean-Pierre Nsame'nin Beşiktaş'ın listesine girdiğini yazdı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

Forvete 2 takviye yapmak isteyen ve pek çok isimle ilgilenen Beşiktaş'ta bir aday daha listeye girdi. O da İsviçre ekibi Young Boys'un Kamerunlu forveti Jean-Pierre Nsame oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

Bu iddianın kaynağı ise İsviçre basını... Basler Zeitung gazetesi, 2017 yılından bu yana Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun yeni bir macera için aradığını ve bu nedenle aydrılmak istediğini yazıp, şimdiki adresinin Beşiktaş olabileceğini kaydetti.

Haberde Beşiktaş'ın, Jean Nsame'nin menajeriyle temaslana başladığının da altı çizildi ve şöyle denildi:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

'GİDİŞİ KOLAY OLMAYACAKTIR'

"İsviçre liginin kendisine kolay geldiğini düşünmeye başlayan Nsame, yeni bir meydan okuma istiyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Türk ekibi onu cezbediyor. Kendisine güvenen Yong Boys taraftarına sırt çevirip Beşiktaş stadının o muhteşem manzarasında gollerine devam edebilir..." Öte yandan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu hatırlatılıp "Yongu Boys onu elinden düşük bir ücrete kaçırmayacaktır" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon 42 maça çıkan Kamerunlu 26 gol, 3 asist üretti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Pierre Nsame...

Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan ve daha önce SCO Angers, Amiens, Servette gibi takımlarda forma giyen Nsame, kulüp kariyerinde toplam 287 resmi karşılaşmada krampon bağlayıp 130 gol, 35 asist üretti. Hırçınlığı ile dikkat çeken oyuncu, 29 sarı, 3 kez de kırmızı kart gördü.

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