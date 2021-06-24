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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nurullah Aslan transferi için Samsunspor ile anlaşma sağladı

Son dakika Beşiktaş trasnfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu solan ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan için Karadeniz ekibi ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:03
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nurullah Aslan transferi için Samsunspor ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Ajansspor'un haberine göre Yılport Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı - beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Aslan, Karadeniz ekibine Erbaspor'dan transder olmuştu. Nurullah, Samsunspor formasıyla 64 defa sahaya çıktı.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

NURULLAH ASLAN KİMDİR?

1997 doğumlu 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, aslen Termeli olan Samsunspor'un eski kalecisi ve 68 Aksarayspor'da kaleci antrenörlüğü yaparken 2014 yılında vefat eden Abdullah Aslan'ın oğlu.

Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Nurullah, 2018-19 sezonunun devre arasında Erbaaspor'dan Samsunspor'a transfer oldu.

Samsunspor, Beşiktaş&#39;a kapılarını kapattı! | NTVSpor.net

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