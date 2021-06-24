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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Kenan Karaman ve Kaan Ayhan...

Teknik direktör Sergen Yalçın'la 1 yıllığına yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer harekatı da başlıyor... Yabancı sınırlaması nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçtiği, birkaç gün içinde somut adımların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Kenan ve Kaan harekatı!

Teknik Direktör Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer atağına da başladı. Alanya ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan siyah-beyazlılar, TFF'nin yabancı sayısını kademeli şekilde düşürecek olmasından dolayı Türk yıldızlara yöneldi.

Kenan ve Kaan harekatı!

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastıran Beşiktaş, bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kaan için Sassuolo'ya teklifte bulunmaya hazırlanan yönetim, menajerler vasıtasıyla nabız yokladı. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle görüşecek olan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve değeri 6 milyon euro civarında.

Kenan ve Kaan harekatı!

TURNUVANIN BİTMESİNİ BEKLİYORDU
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Milli oyuncu Kenan Karaman'ı da gündemine alan Beşiktaş, bu futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklifte bulundu. Transfer görüşmesi için EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesini bekleyen Kenan Karaman, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekiple masaya oturacak.

Kenan ve Kaan harekatı!

Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyebilen 27 yaşındaki Milli futbolcu, profesyönel kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.

Kenan ve Kaan harekatı!

İTALYAN BASINI DA YAZDI
Öte yandan Beşiktaş-Kaan flörtü İtalya'da ciddi şekilde dile getirilmeye başladı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların Kaan için kulübü Sassuolo ile görüştüğünü yazdı. İki tarafın birkaç gün içinde yeniden bir araya gelmek için sözleştiğini ifade etti. Kaan, geçen sezonun başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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