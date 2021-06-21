Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a Portekizli orta saha! ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Orta saha için arayışlarına devam eden siyah beyazlılara Portekizli yıldız  önerildi. Menajer Pastorello, ’li Joao Mario’nun siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu iletti. Yönetim konuyu bu hafta ’la görüşüp kararını verecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Teknik direktör 'ın yönetimden 3 orta saha oyuncusu istemesinin ardından menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Bunlardan biri de Portekizli futbolcu Mario'nun menajeri Federico Pastorello oldu. İtalyan temsilci, 'den ayrılmak isteyen Mario'yu uygun şartlarda getirebileceğini yönetime iletti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

İtalyan kulübünün kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun 'ta forma giymeye hazır olduğunu iletti. Çebi yönetimi ise bu flaş teklife henüz yanıt vermedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin konuyu bu hafta teknik direktör 'la görüşeceği, hocanın da onay vermesi durumunda şartların görüşülmeye başlanacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Ayrıca, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'da kiralık geçiren 1.79 boyundaki oyuncunun kiralama olarak değil ancak bonservisiyle gelebileceği de belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Sporting'den 'e 2016-17 sezonu başında tam 40 milyon euro'ya transfer olan 'nun şu anki değeri 12 milyon euro civarında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

PORTEKİZ YAZDI

Öte yandan Mario- flörtü basınında da dile getirildi. Haberlere göre , orta saha oyuncusunun menajer Pastorello'ya 'yu 7,5 milyon euro karşılığında serbest bırakmak istediğini bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Ayrıca bu rakamın altına düşülmeyeceğinin altını çizdi. 28 yaşındaki oyuncunun S. Moskova, , Nice ve Villarreal gibi diğer olasılıkları değerlendirdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

Profesyonel futbol kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova, West Ham United, Setubal gibi takımlarda da forma giyen orta saha oyuncusu , kulüp kariyerinde çıktığı 292 resmi mücadelede 25 gol atıp, 58 de asist üretti. Ülkesi milli takımda da 46 maça çıkıp 2 gol kaydetmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

ARTILARI

İki ayağını da kullanıyor
Pasları isabetli
Top tekniği yüksek
Kolay sakatlanmıyor
Kolay yorulmuyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

EKSİLERİ

Son vuruşları kötü
Hızlı değil
Hava toplarında zayıf
İkili mücadelelerde yetersiz
Defansif yönü düşük

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