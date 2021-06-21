Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Portekizli orta saha! Joao Mario... (BJK spor haberi)

40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin konuyu bu hafta teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşeceği, hocanın da onay vermesi durumunda şartların görüşülmeye başlanacağı ifade edildi.

Ayrıca, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'da kiralık geçiren 1.79 boyundaki oyuncunun kiralama olarak değil ancak bonservisiyle gelebileceği de belirtildi.