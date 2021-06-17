Niang geliyor

Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine dünyaca ünlü bir yıldız eklendi. Beşiktaş'ın scout ekibi 10 Mayıs'ta Sergen Yalçın'ın önüne bir scout raporu koydu. Masada Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isim Mbaye Niang oldu. Son olarak 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü için girişimlerde son aşamaya gelindi. Al Ahli'de Rumen teknik adam Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran Rennes ile temas kuruldu.

ZORLUK ÇIKARILMAYACAK

Dün de dünyanın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, "Al-Ahli'ye kiralanan 26 yaşındaki forvet, iki yıllık sözleşmesine rağmen Rennes'de kalmayacak. FC Porto, Beşiktaş ve Krasnodar onu bekliyor" haberini yaptı. Bu haber de Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Eski Milan oyuncusu yılda brüt 3.5 milyon euro net kazanıyor. Takımda kalırsa 7 milyon Euro zarara neden olacak. Ancak serbest bırakılması için görüşmeler devam ediyor. Rennes, neredeyse sembolik bir tazminat karşılığında onu serbest bırakmayı taahhüt etti. Bu yüzden Niang'ı ikna etmeyi başaran takıma herhangi bir zorluk çıkarılmayacak.

288

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 288 resmi mücadeleye çıkan Senegalli forvet Mbaye Niang, bu periyotta rakip fileleri tam 63 kez havalandırmayı başardı. Aynı dönemde 31 de asist yapan Senegalli forvet Niang, toplamda 94 gole direkt olarak katkıda bulundu.