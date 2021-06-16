İspanyol basını, Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarının devam ettiğini duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdi.