Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'ın Diego Costa ısrarı

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı! 'ın ısrarı

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , transfer harekatına başladı. İlk olarak 'ın yerine kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, ısrarını sürdürüyor. basını, siyah-beyazlıların Diego Costa için yaptığı ilk teklifin reddedildiğini ancak görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:54
Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Diego Costa...

Süper Lig'de şampiyonlukla biten sezonun ardından gözünü gelecek sezon mücadele edeceği 'ne diken , bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Diego Costa...

'ın Al Nassr'a gitmesinin ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü 'yı gündemine almıştı. Yıldız forvete ilk teklifini sunan yönetimi olumsuz yanıt alsa da transferden vazgeçmeyecek.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Diego Costa...

basını, Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için 'ın ısrarının devam ettiğini duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar 'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdi.

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Diego Costa...

Brezilya asıllı futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ancak yönetiminin için son bir teklif daha hazırlayacağı ve 10 Temmuz'dan önce transferi noktalamak istediği vurgulandı.

SON DAKİKA