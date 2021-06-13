Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

Son dakika transfer haberi: 'ın 'e önerdiği maaş belli oldu

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gündem ve transferi... Siyah-beyazlılar kiralık sözleşmesi biten futbolcuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. basınında alan haberde Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 12:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

ve 'nda mutlu sona ulaşan 'ta gündem ...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

basını daha önce kulübü diğer tekliflerden dolayı 'in bonservisini alma konusunda istekli olduğunu ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

Haberde ayrıca 'ın, Sporting Lizbon'un finansal taleplerini karşılama konusunda istekli olduğu ve bu transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği kaydedilmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

ROSIER, DİNAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ

Öte yandan , Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın Sporting Lizbon'a yaptığı teklife rağmen Rusya'ya gitmek istemedi ve 'ta kalmak istediğini iletti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN ÖNERDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

basını 'ın bonservisini almak istediği ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde siyah-beyazlıların Fransız futbolcuya 1.2 milyon önerdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

geçtiğimiz sezon formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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