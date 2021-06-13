Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier'e önerdiği maaş belli oldu

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gündem Rosier...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gündem Rosier...
Portekiz basını daha önce Beşiktaş kulübü diğer tekliflerden dolayı Rosier'in bonservisini alma konusunda istekli olduğunu ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'un finansal taleplerini karşılama konusunda istekli olduğu ve bu transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği kaydedilmişti.
ROSIER, DİNAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ
Öte yandan Rosier, Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın Sporting Lizbon'a yaptığı teklife rağmen Rusya'ya gitmek istemedi ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.
BEŞİKTAŞ'IN ÖNERDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU
Portekiz basını Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Rosier ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde siyah-beyazlıların Fransız futbolcuya 1.2 milyon önerdiği iddia edildi.
Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.