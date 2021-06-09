Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

Transferde adı Beşiktaş'la anılan eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'ten siyah-beyazlılara müjde geldi. Gösterdiği performansla Türkiye'de kendisine bir hayran kitlesi yarattığı iddia edilen Portekizli oyuncu için Record gazetesindeki haberde, "Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta Gedson'un göstereceği performans, Benfica'nın hayalini kurduğu rakamın bir kısmını kasaya sokabilir. O yüzden Benfica yönetimi Gedson'u daha iyi bir teklif gelmezse Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

DEVLER LİGİ CAZİBESİ

Ülke basınında son günlerde Gedson Fernandes ile ilgili haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor, Buna göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp Benfica yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü. Haberlerde genç oyuncu Gedson'un bu tavrında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi.