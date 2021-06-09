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Son dakika transfer haberleri: 'dan 'a Gedson'da yeşil ışık!

Transferde adı 'la anılan eski Galatasaraylı 'ten siyah-beyazlılara müjde geldi. basınına göre; genç yıldızın bonservisini elinde bulunduran , faktörü nedeniyle Gedson'u 'a kiralamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

Transferde adı 'la anılan eski Galatasaraylı 'ten siyah-beyazlılara müjde geldi. Gösterdiği performansla Türkiye'de kendisine bir hayran kitlesi yarattığı iddia edilen Portekizli oyuncu için Record gazetesindeki haberde, "'nde yer alacak Beşiktaş'ta Gedson'un göstereceği performans, 'nın hayalini kurduğu rakamın bir kısmını kasaya sokabilir. O yüzden Benfica yönetimi Gedson'u daha iyi bir teklif gelmezse Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

DEVLER LİGİ CAZİBESİ
Ülke basınında son günlerde ile ilgili haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor, Buna göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü. Haberlerde genç oyuncu Gedson'un bu tavrında 'ın 'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

TAKTİK&TEKNİK OLARAK BÜYÜDÜM
Gedson, de verdiği röportajda, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

MENSAH'IN ALTERNATİFİ
Sarı-kırmızılıların yeni sezonda düşünmediği için gönderdiği Gedson için Sergen Yalçın'ın olumlu raporu siyahbeyazlıları harekete geçirdi. Yalçın genç oyuncuyu, Mensah'ın yerine 8 numarada kullanmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'dan Beşiktaş'a Gedson'da yeşil ışık!

Geçen sezon G.Saray formasıyla 18 resmi maçta 1 gol atan, 3 de asist yapan ; A takımında 59 karşılaşmada şans buldu, 3 gol attı, 7 asist yaptı, 10 gole direkt katkı sağladı.

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