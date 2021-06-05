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Son dakika transfer haberi: forması giyen 'e talip!

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yerli oyuncu transferine yöneldi. Siyah-beyazlılar, forması giyen 23 yaşındaki ön libero 'ü istiyor. Genç futbolcunun 'den başka talipleri de var. ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:20
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Altınordu forması giyen Oğulcan Ülgün'e talip!

. Lig'de play-off finalinde 'a 1-0 yenilerek biletini kaçıran 'da genç ön libero , takımından önce Süper Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Profesyonel olduğu kırmızı-lacivertli kulüpte 2016-17 sezonundan bu yana A takımda görev alan 23 yaşındaki futbolcuya başta olmak üzere, ve un talip olduğu iddia edildi.

ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan'ın bu yaz transfer döneminde yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş geçen sezon Altınordu'dan 'i transfer etmiş, genç futbolcuyu daha sonra kiralık olarak 'a göndermişti. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 31 maça çıkan Oğulcan 2 gol kaydetti. Genç futbolcu 4 kez 'da ay-yıldızlı formayı terletti.


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