Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TFF yeni yabancı kuralıyla ilgili kararını resmen açıkladı. 2020-21 sezonunda Süper Lig kulüpleri kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek, bu yabancılardan sadece 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.
TFF yeni yabancı kuralıyla ilgili kararını resmen açıkladı. 2020-21 sezonunda Süper Lig kulüpleri kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek, bu yabancılardan sadece 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.
2022-23 sezonunda 7+5 ve 2023-24 sezonunda 6+4 olarak kademeli şekilde düşürülecek yabancı sayılarının resmen açıklanması sonrası gözler 4 büyüklere çevrildi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yabancı futbolcu sayılarında son durum...
BEŞİKTAŞ
Vida, Larin, N'Sakala, N'Koudou, Welinton, Josef, Ljajic, Douglas, Hasic
TOPLAM: 9
(Mensah, Atiba, Ghezzal, Montero, Rosier ve Aboubakar'ın sözleşmeleri sona erdi)
FENERBAHÇE
Lemos, Valencia, Sosa, Samatta, Pelkas, Szalai, Tisserand, Novak, Zajc, Zanka, Perotti, Samuel, Gustavo, Frey, Thiam
TOPLAM: 15
(Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi.)
GALATASARAY
Falcao, Babel, Mohamed, Marcao, Muslera, Donk, , Yedlin, Omar, Luyindama, Feghouli, Ozornwafor, Diagne, (Onyekuru'nun opsiyon süresi henüz sona ermedi)
TOPLAM: 13
(Donk, Gedson, Etebo ve Linnes'in sözleşmeleri sona erdi.)
TRABZONSPOR
Nwakaeme, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Diabate, Vitor Hugo, Campi, Edgar, Flavio, Trondsen
TOPLAM: 10
(Hosseini, Baker, Afobe ve Marlon'un sözleşmeleri sona erdi)