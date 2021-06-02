Haberler Beşiktaş Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Yeni yabancı kuralı açıklandı! , , ve ...

'de yabancı kuralı değişikliği için son birkaç gündür 'nun kararı bekleniyordu. , 2021-22 sezonunda Süper Lig'de yabancı sayısını duyurdu. Sonraki sezonlarda kademeli olarak düşürülecek yeni yabancı kuralı sonrasında ise gözler 4 büyüklere çevrildi... Peki , , ve 'da son durum ne? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:53
Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

yeni yabancı kuralıyla ilgili kararını resmen açıkladı. 2020-21 sezonunda kulüpleri kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek, bu yabancılardan sadece 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.

Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2022-23 sezonunda 7+5 ve 2023-24 sezonunda 6+4 olarak kademeli şekilde düşürülecek yabancı sayılarının resmen açıklanması sonrası gözler 4 büyüklere çevrildi. İşte , , ve 'da yabancı futbolcu sayılarında son durum...


Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ
Vida, Larin, N'Sakala, N'Koudou, Welinton, Josef, Ljajic, Douglas, Hasic

TOPLAM: 9
(Mensah, Atiba, Ghezzal, Montero, Rosier ve Aboubakar'ın sözleşmeleri sona erdi)

Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE
Lemos, Valencia, Sosa, Samatta, Pelkas, Szalai, Tisserand, Novak, Zajc, Zanka, Perotti, Samuel, Gustavo, Frey, Thiam

TOPLAM: 15
(Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi.)

Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY
Falcao, Babel, Mohamed, Marcao, Muslera, Donk, , Yedlin, Omar, Luyindama, Feghouli, Ozornwafor, Diagne, (Onyekuru'nun opsiyon süresi henüz sona ermedi)

TOPLAM: 13
(Donk, Gedson, Etebo ve Linnes'in sözleşmeleri sona erdi.)

Yeni yabancı kuralı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR
Nwakaeme, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Diabate, Vitor Hugo, Campi, Edgar, Flavio, Trondsen

TOPLAM: 10
(Hosseini, Baker, Afobe ve Marlon'un sözleşmeleri sona erdi)

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