Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı

Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansla Cezayir Milli Takım kadrosuna seçilen Ghezzal, Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Daha önce Milli Takım'a seçilmeme sebebi olarak "Performansımla bunu hak etmedim" diyen Cezayirli yıldız, bu sezon Beşiktaş'taki bireysel ve takım performansında başardıklarından dolayı yeniden Milli Takım'da olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Eğer milli takımda olmak istiyorsanız kulübünde en iyi performansı göstermek gerekir. Beşiktaş'ta başıma gelen işte buydu. Benim burada olmamı sağlayan Beşiktaş. Milli takımda olmamı Beşiktaş'a borçluyum" diye konuştu. Bu arada Beşiktaş yönetimi, Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euro'luk talebi yüksek buluyor. Mali disipline çok dikkat eden siyahbeyazlılar, Ghezzal için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planlarken bu operasyonu ise bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi yürütüyor. Leicester City'nin 4-5 milyon euro seviyesine inmesi halinde resmi imzalar atılabilir.