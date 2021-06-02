Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçan cuma imzayı atıyor

Beşiktaş'ın ilk transferi Salih Uçan, Cuma günü imza atıyor... Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat görüşüp ikna ettiği Salih 3 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek.



Tecrübeli oyuncuya yılda 1 milyon dolar ödenecek, ancak bu para TL karşılığı olarak verilecek. Salih'e ayrıca puan başına 30 bin TL ödenecek, Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için de ekstra prim verilecek.



Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol ve 7 asistle oynamıştı. Avrupa'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.