Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçan cuma imzayı atıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: cuma imzayı atıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, ile sözleşmesi sona eren 'a imzayı attırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 07:37
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçan cuma imzayı atıyor

Beşiktaş'ın ilk transferi , Cuma günü imza atıyor... Başkan 'nin bizzat görüşüp ikna ettiği Salih 3 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek.

Tecrübeli oyuncuya yılda 1 milyon dolar ödenecek, ancak bu para TL karşılığı olarak verilecek. Salih'e ayrıca puan başına 30 bin TL ödenecek, Şampiyonluk ve için de ekstra prim verilecek.

Geçen sezon formasıyla ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol ve 7 asistle oynamıştı. 'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

SON DAKİKA