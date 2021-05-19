Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'a transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

Son dakika haberleri | 'a transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

ve 'nda mutlu sona ulaşan , gözünü transfere dikti. Siyah-beyazlılarda , , , ve 'ın durumları belirsizliğini koruyordu. Başkan , özellikle Rosier ve Ghezzal ile devam etmek istediklerini söylerken, Kartal'a kötü bir haber geldi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:28
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden , Finali'nde de 'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla sezonu çifte kupayla tamamlayıp tarihi başarıya imza attı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

Tarihinde 3. kez duble yapan siyah-beyazlı takım ülkemizi 'nde temsil edecek. Beşiktaşlı yöneticiler kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

JOSEF'LE SÖZLEŞME YENİLENDİ

' de Souza ile sezon içinde sözleşme yenileyen siyah-beyazlı yönetim, başarıda büyük pay sahibi olan takımın iki yıldızı ve 'le yola devam etmek için girişimlere başladı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

ROSIER'DE FLAŞ GELİŞME

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kupa maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz ekibinin kapısı çalındı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

DINAMO MOSKOVA'DAN TEKLİF

Record gazetesinin haberine göre Rusya'nın kulübü Valentin için 6.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

1.5 MİLYON EURO DA BONUS EKLENDİ

Dinamo'nun 6.5 milyon euroluk teklifine, başarı koşullarına bağlı olarak 1.5 milyon euro bonus da eklendi. Ancak 'in Rus kulübüne gitmeyi reddettiği belirtildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

ROSIER DÜŞÜNÜLMÜYOR

Portekiz'de ligi bu sezon şampiyon tamamlayarak 19 yıllık hasrete son veren yeşil-beyazlılarda başarının mimarı olarak gösterilen teknik direktör 'in planları arasında 'in gelecek sezon için de bulunmadığı aktarıldı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

Fransız sağ bekin takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılırken, bu kez bu transferin bonservisiyle birlikte bir takıma gitmesi şeklinde olabileceği belirtildi. iki yıl önce oyuncuyu Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

LİGDE 1 GOL, 7 ASİST

bu sezon ligde 33 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı 7 de asist yaptı. 'nda da 4 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta transferde 8 milyon Euro'luk kötü haber!

Milliyet'in haberine göre futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak için kulübüne yıllık sadece 200 bin euro vermişti.

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