ROSIER'DE FLAŞ GELİŞME Beşiktaş'ın Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kupa maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz ekibinin kapısı çalındı.

DINAMO MOSKOVA'DAN TEKLİF Record gazetesinin haberine göre Rusya'nın Dinamo Moskova kulübü Valentin Rosier için 6.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı.