Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla sezonu çifte kupayla tamamlayıp tarihi başarıya imza attı.
Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla sezonu çifte kupayla tamamlayıp tarihi başarıya imza attı.
Tarihinde 3. kez duble yapan siyah-beyazlı takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaşlı yöneticiler kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
JOSEF'LE SÖZLEŞME YENİLENDİ
Josef' de Souza ile sezon içinde sözleşme yenileyen siyah-beyazlı yönetim, başarıda büyük pay sahibi olan takımın iki yıldızı Ghezzal ve Rosier'le yola devam etmek için girişimlere başladı.
ROSIER'DE FLAŞ GELİŞME
Beşiktaş'ın Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kupa maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz ekibinin kapısı çalındı.
DINAMO MOSKOVA'DAN TEKLİF
Record gazetesinin haberine göre Rusya'nın Dinamo Moskova kulübü Valentin Rosier için 6.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı.
1.5 MİLYON EURO DA BONUS EKLENDİ
Dinamo'nun 6.5 milyon euroluk teklifine, başarı koşullarına bağlı olarak 1.5 milyon euro bonus da eklendi. Ancak Rosier'in Rus kulübüne gitmeyi reddettiği belirtildi.
ROSIER DÜŞÜNÜLMÜYOR
Portekiz'de ligi bu sezon şampiyon tamamlayarak 19 yıllık hasrete son veren yeşil-beyazlılarda başarının mimarı olarak gösterilen teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında Rosier'in gelecek sezon için de bulunmadığı aktarıldı.
Fransız sağ bekin takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılırken, bu kez bu transferin bonservisiyle birlikte bir takıma gitmesi şeklinde olabileceği belirtildi. Sporting iki yıl önce oyuncuyu Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.
LİGDE 1 GOL, 7 ASİST
Rosier bu sezon ligde 33 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı 7 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.