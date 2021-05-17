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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan transfer atağı! Salih Uçan ve Caulker...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Siyah-beyazlılar birçok isimle temaslarını sürdürürken, Süper Lig'de top koşturan iki isim için girişimler hızlanmış durumda. İşte o isimler ve transfer harekatının detayları... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan transfer atağı! Salih Uçan ve Caulker...

Beşiktaş yeni sezonun ilk bombalarını patlatmaya hazırlanıyor... Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 'un iki yıldızı ve Salih Uçan ile büyük oranda anlaştı. Kısa süre içinde iki futbolcuya imza attırılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan transfer atağı! Salih Uçan ve Caulker...

MONTERO'NU YERİNE CAULKER

Takvim'in haberine göreTeknik direktör 'ın ısrarla istediği Caulker ve Salih'in sözleşmeleri bu ayın sonunda bitecek. Yalçın'ın stoper Caulker'i Montero'nun yerine düşündüğü belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan transfer atağı! Salih Uçan ve Caulker...

GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ!

İsmi birçok kulüple anılan ve 'la anlaştığı iddia edilen Salih de tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörünü düşündüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan transfer atağı! Salih Uçan ve Caulker...

Beşiktaş bu sezonun başında da transferde rotasını Alanya'ya çevirmiş ve Welinton ile N'Sakala'yı almıştı. İki futbolcu şampiyonlukta önemli pay sahibi isimler oldu

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