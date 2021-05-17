Beşiktaş'ta ilk transfer bitmek üzere! Elayis Tavsan...

Beşiktaş, Süper Lig 2020-21 sezonunu şampiyonluğu ardından transferde gaza bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını yürüten Kara Kartal'ın gündeminde Elayis Tavsan var.

Belçika basınında yer alan bilgilere göre; Daha önce Galatasaray ile de temasta bulunan 20 yaşındaki genç yetenek için Beşiktaş, görüşmelere başladı.

BONSERVİSİNİ YAZDILAR

Öte yandan Beşiktaş, Elayis Tavsan transferi için oyuncunun kulübü NEC Nijmegen'e 1.5 milyon euro bonservis ödeyebileceği kaydedildi.

Elayis Tavsan bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 11 gol 8 asist üretti.



