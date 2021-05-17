Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu: İki kupayı kaldırmak istiyoruz

Son haftaya bıraktık ama böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Hocamız, Utku abi ve benim arkamda durdu. Ondan aldığımız güvenin karşılığını sahada iyi mücadele ederek vermeye çalıştık. Verdiğimizi de düşünüyorum. Şampiyonlukla taçlandırdık. Hocamıza da yönetime de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"RIDVAN İLE BERABER ŞAMPİYONLUK YAŞAMANIN HAYALİNİ KURUYORDUK" Beşiktaş'ın bir diğer genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile yıllardır hayaller kurduklarını ve bunları gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Ersin Destanoğlu, "Biz Rıdvan'la 12 yaşından beri beraberiz. Beraber oynamanın, şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk. Gerçekleştirdik. Daha çok hayallerimiz var. Yavaş yavaş onları da Beşiktaş forması altında gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.