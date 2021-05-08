Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Tüm gelişmeler yaşanırken, siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.