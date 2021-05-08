Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğa çok yakın olan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle ilgilenen , dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:11
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

'de şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren , gelecek sezon Avrupa'da da başarı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Tüm gelişmeler yaşanırken, siyah beyazlıların dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan 'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Brezilya basını 'ın 32 yaşındaki Paulinho ile ilgilendiğini iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

Yahoo Esportes' te yer alan habere göre kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif 'tan geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Dünyaca ünlü yıldız...

'ın yanı sıra üç Avrupa kulübünün daha ilgilendiği Paulinho daha önce Tottenham ve Barcelona'da oynamıştı.

SON DAKİKA