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maçı öncesi konuştu! "Kazanmak için buradayız"

Teknik Direktörü , derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Artık sonuçlandırma bölümündeyiz. Derbiler her zaman zordur. Tabii ki kazanmak istiyoruz ve bunun için buradayız. Taraftarlarımıza bu hafta içinde bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:02
Sergen Yalçın Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Kazanmak için buradayız"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki - derbisi öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadele ve şampiyonlukla ilgili konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Artık final bölümüne geldik. Herkes çok mücadele ediyor, zor bir pandemi süreci, çok sık oynanan bir trafik, zor oyunlar, zor kadrolar... Artık sonuçlandırma bölümündeyiz. Derbiler her zaman zordur. Tabii ki kazanmak istiyoruz ve bunun için buradayız.

Oyun planımızı kazanmak için kurgulamaya çalıştık. Umarım iyi ve güzel bir maç olur. Umarım bizim için bugün iyi bir sonlandırma bölümü olur.

Milli maç arasından sonra maalesef ciddi sorunlarla karşılaştık. Kalan oyuncularımızla mücadele ediyoruz, kalan oyuncularımız da çok mücadele ediyorlar ve çok karakterli oyuncular.

Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi N'Koudou çıktı, Gökhan girdi. Allah'a şükür diyoruz, en azından elimizde oynatacağımız oyuncularımız var. İnşallah bugün bizim için hayırlı bir gün olur.

Taraftarımız bizi çok desteklediler. Onlara bu hafta içinde bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz."

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