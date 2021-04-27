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Aboubakar’ı derbiye isterim!

'ta forvet oyuncularının üst üste yaşadığı sakatlıklar tüm planları bozarken, teknik direktör buna rağmen sakatlığı bulunan Kamerunlu forvetini tam olarak sahaya sürmemekte kararlı görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Aboubakar’ı derbiye isterim!
'ta forvet oyuncularının üst üste yaşadığı sakatlıklar tüm planları bozarken, teknik direktör buna rağmen sakatlığı bulunan Kamerunlu forvetini tam olarak sahaya sürmemekte kararlı görünüyor. Beşiktaş sağlık heyetinin Aboubakar için "'ye yetişmez ama maçında oynayabilir" şeklinde rapor vermesine rağmen; başarılı teknik adam oyuncusunu bu maçta da oynatmayı düşünmüyor. Sergen Yalçın'ın sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, "Aboubakar bize lazım ama sapasağlam olarak. İyi dinlensin, tedavisini harfiyen uygulasın ve kendine çok iyi baksın. Onu derbisinde tam hazır olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yalçın, "En küçük bir riski bile alacak durumda değiliz" yorumunu yaptı.
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