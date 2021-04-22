Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive ediyor! | Hesap zamanı

Son dakika haberi: oyuncularını böyle motive ediyor! | Hesap zamanı

Son dakika haberi: lideri Beşiktaş yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. oyuncularını, “Bu takımı buralara siz getirdiniz. 6 maçta 18 puan almak imkansız değil” diyerek motive ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive ediyor! | Hesap zamanı

, 'in son iki haftasında 'nden sonra Demir Grup 'la da berabere kalarak 4 puan kaybetti. İki hafta öncesine kadar takipçileri ve 'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen halen en yakın takipçisinin 3 puan önünde ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da avantajlı durumda. Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Siyah-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcısı ise son maçlarda yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. Ankaragücü maçındaki puan kayıplarının hesapta olmadığını ama Sivasspor'dan beraberlikle dönülmesini normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Unutmayın ki halen lideriz ve avantaj da hala bizde. Kalan 6 maçta 18 puan almak imkansız değil. Ben size sonuna kadar güveniyorum, şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlı takımın ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, bu periyottan 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti. 24 ve 30'uncu haftalar arasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 6 maçlık periyotta 9 puan kaybederken 9 gol atıp, 6 da gol de yedi.

KADRO DEĞİŞECEK

Yalçın'ın elinde 'den başka santrfor bulunmazken, ilginç bir şekilde de Kanadalı'nın santrfor oynadığında performans düşüyor. Bunların üstüne N'Koudou, , , ve 'ın da katkı yapmaması, Yalçın'ın elini kolunu bağladı. Tecrübeli hoca bu hafta mevcut kadrodan yeni alternatifler üretmeye çalışacak.

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