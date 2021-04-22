Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive ediyor! | Hesap zamanı

Beşiktaş, Süper Lig'in son iki haftasında Ankaragücü'nden sonra Demir Grup Sivasspor'la da berabere kalarak 4 puan kaybetti. İki hafta öncesine kadar takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen halen en yakın takipçisinin 3 puan önünde ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da avantajlı durumda. Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Siyah-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise son maçlarda yaşanan puan kayıplarına takılmıyor. Ankaragücü maçındaki puan kayıplarının hesapta olmadığını ama Sivasspor'dan beraberlikle dönülmesini normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Bu takımı buralara siz getirdiniz. Unutmayın ki halen lideriz ve avantaj da hala bizde. Kalan 6 maçta 18 puan almak imkansız değil. Ben size sonuna kadar güveniyorum, şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlı takımın ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, bu periyottan 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti. Süper ligde 24 ve 30'uncu haftalar arasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 6 maçlık periyotta 9 puan kaybederken 9 gol atıp, 6 da gol de yedi.

KADRO DEĞİŞECEK

Yalçın'ın elinde Larin'den başka santrfor bulunmazken, ilginç bir şekilde de Kanadalı'nın santrfor oynadığında performans düşüyor. Bunların üstüne N'Koudou, Mensah, Gökhan, Ljajic ve Dorukhan'ın da katkı yapmaması, Yalçın'ın elini kolunu bağladı. Tecrübeli hoca bu hafta mevcut kadrodan yeni alternatifler üretmeye çalışacak.