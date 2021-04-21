Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Kulüpten açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: 'ta şoku! Kulüpten açıklama geldi

'ta şoku yaşanıyor. Demir Grup ile oynanan maçta sakatlanan golcü ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında oynayamayacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:45
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Kulüpten açıklama geldi

'ta şoku yaşanıyor. maçında sakatlanan golcünün 2 maç sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten de resmi bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

SON DAKİKA