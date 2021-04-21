Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Sivasspor maçında sakatlanan Kamerunlu golcünün 2 maç sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten de resmi bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.