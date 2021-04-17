Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Lidersin, sezonu forse etmişsin, hem oyun, hem istatistiklerde. Tamam Ankaragücü çıkışta, formda oyuncuları var, evet eksikler iki takımda da var ama maçın hikayesi 2-0'dan sonra başkadır. Öyle ya da böyle kötü oynayabilirsin, çok üretemeden iki gol atmışsın, şampiyonluğa oynayan takım orada maçı bitirecek.