Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Tümer Metin, siyah-beyazlı takım hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"FATURANIN AĞIR OLDUĞU GERÇEK"
Faturanın ağır olduğu gerçek. Kritik virajı dönerken, lider olarak 2-0 öne geçmişken, maçın başında penaltı kaçmış, olabilir, futbolun içinde var. Maçta 2-0'ı buldu Beşiktaş, penaltıyı kader anı olarak değerlendiremeyiz. 2 takımın da eksikleri var, Beşiktaş'ın eksikleri kadar çıkışta olan Ankaragücü'nün eksikleri de etkileyebilecek eksiklerdir.
"ATIBA YORGUNDU"
Maçın başlama düdüğüyle beraber bir atak devamlılığı gördük. Aboubakar'ın arandığını söyleyebiliriz, Larin sırtı dönük verim alamadığın bir oyuncu oluyor. Yorgunluk çok net göründü bütün oyuncularda. Atiba bence maçın başında da yorgundu. Hem yaş, hem oynadığı maç itibariyle kolay değil. Sergen hoca dinlendirmek istiyordur ama maç trafiği de çok yoğun.