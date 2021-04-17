Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Son dakika spor haberleri: 'den flaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Lider , 'in 35. haftasında konuk ettiği 'ne karşı 2-0'ı koruyamayarak 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu , siyah-beyazlı takımla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:21
Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Spor Toto 'in 35. haftasında , sahasında 'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan , siyah-beyazlı takım hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

"FATURANIN AĞIR OLDUĞU GERÇEK"
Faturanın ağır olduğu gerçek. Kritik virajı dönerken, lider olarak 2-0 öne geçmişken, maçın başında penaltı kaçmış, olabilir, futbolun içinde var. Maçta 2-0'ı buldu , penaltıyı kader anı olarak değerlendiremeyiz. 2 takımın da eksikleri var, Beşiktaş'ın eksikleri kadar çıkışta olan 'nün eksikleri de etkileyebilecek eksiklerdir.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

"ATIBA YORGUNDU"
Maçın başlama düdüğüyle beraber bir atak devamlılığı gördük. Aboubakar'ın arandığını söyleyebiliriz, Larin sırtı dönük verim alamadığın bir oyuncu oluyor. Yorgunluk çok net göründü bütün oyuncularda. Atiba bence maçın başında da yorgundu. Hem yaş, hem oynadığı maç itibariyle kolay değil. dinlendirmek istiyordur ama maç trafiği de çok yoğun.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Oyun git gele dönünce 'nün işine geldi. İlk yarıda çok pozisyon üretmese de atak bütünlülüğü vardı 'ın. 9 şut atmış maçta, 3'ü isabetli, 2 gol var, 2'si de Kulusic'ten geliyor. İlk yarıda pozisyon yaratmakta zorlanan bir Beşiktaş izledik.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

2. yarıda oyun genleşince, 2-0 olunca, rehavet ile rahatlık arasında çok ince bir çizgi var. Bunu hem N'Koudou'nun penaltısından, hem oyuncuların 2-0 sonrasındaki durumundan bakabiliriz.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Sezon ortasında bu ve benzeri durumları yaşamışsın. Fenerbahçe derbisi var, bugün da müdahil olmadı maça, maçı kotarabilecek bir hamle yapabilirdi.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Oyun genleştikten sonra Ankargücü'nün fiziki gücü ortaya çıktı. Maçın tamamında kötü oynayan Alper, Geraldo, zaman zaman sallanan Paintsil ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

"KONSANTRASYONU DAĞILMIŞ"
Oyun ezberi buraya kadar getirmiş olabilir, her maçı aynı konsantrasyonla oynamak gerekir. Biraz konsantrasyonun dağıldığına şahit oldum adına.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

"F.BAHÇE VE G.SARAY'I HEVESLENDİRDİ"
Önemli bir 2 puan bıraktı . Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray'ı heveslendirdi. Oynanan maç mı, oynanmayan maç sayısı mı avantaj, orası soru işareti. Geçen hafta Emre Belözoğlu, önce Sergen Yalçın söyledi, kimsenin 8'de 8 yapması mümkün değil bu ligde. Küçük detaylar sonucu belirleyecek.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Lidersin, sezonu forse etmişsin, hem oyun, hem istatistiklerde. Tamam çıkışta, formda oyuncuları var, evet eksikler iki takımda da var ama maçın hikayesi 2-0'dan sonra başkadır. Öyle ya da böyle kötü oynayabilirsin, çok üretemeden iki gol atmışsın, şampiyonluğa oynayan takım orada maçı bitirecek.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Beşiktaş sözleri! "Konsantrasyonu dağılmış"

Aboubakar'ın yaptığı neyi yapmıyor Larin? Stoperi taşıyor Aboubakar, kenara indiğinizde yüzü dönük gelebilen oyuncular oluyor. Larin'de çıksın, stoperi taşısın, orta saha dağılsın, bunları gördük mü? Sırtı dönük oynadığında kenardan orta geliyor, bekleyen bir defans. Demba Ba iyi dönemlerinde yapardı.

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