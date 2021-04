Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih için girişimlerine hız verirken, 23 yaşındaki gurbetçi için Köln Sportif Direktörü Heldt önemli açıklamalar yaptı. Heldt, "Salih'in konu hakkında daha temkinli olduğunu kabul etmeliyiz. Kolay olmayacak, her şeyi hesaba katmalıyız. Sahada her zaman Salih'e yüzde 100 güvenebilirim, o her zaman bu kulüp için her şeyi yapar" dedi.