Tosun Paşa golle döndü

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:21Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta siyah- beyazlı formayla sahaya çıktı ve ilk golünü atmak için de çok beklemedi. Koronavirüs testi negatife döndükten sonra kadroya alınan ve ilk 11'de sahaya sürülen milli oyuncu, 11. dakikada ağları sarstı. Süper Lig'de bu sezon 2. maçına çıkan Cenk Tosun, böylece 3 gole (G.Birliği-2) ulaştı. Cenk Tosun maç sonunda "Tosun Paşa müziğini duymak güzeldi, ben de özlemişim. Arkadaşlarım bana çok yardım etti. Her zaman bana inaniyorlar, onları üzmemek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.