Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'tan anlamlı yardım!

'tan anlamlı yardım!

ekiplerinden forması giyen milli futbolcu , anlamlı bir yardımda bulundu. ’nın  kentinde yapılması planlanan için başlatılan kampanyaya, ’den Oğuzhan Özyakup 20 bin euro bağış gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:14
Oğuzhan Özyakup'tan anlamlı yardım!

doğumlu olan milli futbolcunun, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti. 'de yapımı planlanan Anadolu Camiinin Başkanı sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu.

Resul Şahin bu konuda şunları söyledi:

"Hollanda'nın şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve 'ın başarılı futbolcusu 'un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki işyeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."

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