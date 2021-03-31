Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı!

Son dakika BJK haberleri | 'ta sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan 'ta, Vincent 'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:34 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:39
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan 'ta, Vincent 'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Yıldız golcünün dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar, yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA