Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Yıldız golcünün dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar, yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.