Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'e milli takım şoku! Kadroya dahil edilmedi...

Son dakika spor haberi: 'ın yıldızı 'e milli takım şoku! Kadroya dahil edilmedi...

Son dakika spor haberi... 'ın bir süre sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan ancak sakatlığını atlatmasının ardından çıktığı mücadelelerde formunu yükselten Sırp oyuncu milli takıma davet edilmedi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 14:29
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'e milli takım şoku! Kadroya dahil edilmedi...

'ın Sırp futbolcusu ülkesinin milli takımı için düşünülmedi. Bir süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden formasına kavuşan oyuncu Ocak ortasından bu yana top koşturmaya başladı.

Teknik direktör tarafından çoğunlukla ilk 11'de şans verilen ve bu süreçte 2 gol kaydeden Ljajic, form tutmaya başlamasına karşın değerlendirilmedi. yeni teknik direktörü olan ilk milli takım kadrosunu açıklarken 29 yaşındaki oyuncuya davet göndermedi.

Adem Ljajic kasım ayındaki ve play-off maçlarında da kadroya alınmamış, 'nda son maçına ekimde karşısında çıkmıştı.

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