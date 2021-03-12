Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Bu başarıda; başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin takıma verdikleri destek de çok önemli. Zaman zaman çok eleştirilse de uzun lig maratonunda Sergen Yalçın'ın rotasyona girmesini çok doğru buluyorum. Cenk Tosun'un takıma katılması da çok büyük artı olacak. Kim derdi ki, sezon başında yerden yere vurulan Welinton'un performansı bu seviyelere çıkacak?

Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğu, kulübün geleceği açısından çok değerli olacak. Kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması maddi yönden çok önemli ekonomik bir rahatlama sağlayacaktır.