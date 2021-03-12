Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Son dakika spor haberi: için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Son dakika haberleri... 'de 30. haftaya lider giren Beşiktaş, 'le karşı karşıya gelecek. Gazetesi yazarı da bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı takımı değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 07:44
Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN DOĞRU YOLU

, bugün çok önemli bir maça çıkacak. Tabii ki, son şampiyon Başakşehir maçı kolay olmayacak. Şampiyonluk yarışı yeni başlıyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen ligde liderlik koltuğunda oturan Kara Kartal, şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Bazıları şiddetli itiraz etse de futbola 50 yılını vermiş olan bendeniz bunu aylar önce görmüş ve gazetem 'ta üstüne basa basa belirtmiştim. Ama futbolda dün yok bugün var. Zorlu patikalar aşıldı ama denize ulaşmak için daha yol uzun...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Teknik direktör Sergen hocanın takıma güven aşılaması ve her fırsatta oyuncularıyla gurur duyduğunu söylemesi çok doğru bir yaklaşım. Şu ana kadar Sergen Yalçın 10 puanlık bir performans gösterdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Bu başarıda; başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin takıma verdikleri destek de çok önemli. Zaman zaman çok eleştirilse de uzun lig maratonunda Sergen Yalçın'ın rotasyona girmesini çok doğru buluyorum. Cenk Tosun'un takıma katılması da çok büyük artı olacak. Kim derdi ki, sezon başında yerden yere vurulan Welinton'un performansı bu seviyelere çıkacak?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

'ın bu sezonki şampiyonluğu, kulübün geleceği açısından çok değerli olacak. Kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması maddi yönden çok önemli ekonomik bir rahatlama sağlayacaktır.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz gün; bundan sonra az ve öz transfer yapacaklarını, öz kaynak düzeniyle kulübü başarıyı hedeflediklerini açıklaması beni daha da heyecanlandırdı. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte Necip, İşte Rıdvan, işte Ersin... Azad Demir ve Egemen Tutar gibi genç yıldızlar da geliyor.


Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

iyi bir altyapı projesi ve geleceği parlak genç yetenek transferleriyle hem uzun yıllar şampiyonluklara ambargo koyabilir, hem de futbolcu satışlarıyla Avrupa'nın kıskandığı bir kulüp haline gelebilir. Bakın Porto... Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi adını çeyrek finale yazdırdı. Hem üretiyorlar hem de kazanıyorlar. Beşiktaş'ın da rotası bu doğru yol olmalı.

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