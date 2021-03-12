Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş yorum! "Şampiyonluklara ambargo koyabilir"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN DOĞRU YOLU
Beşiktaş, bugün çok önemli bir maça çıkacak. Tabii ki, son şampiyon Başakşehir maçı kolay olmayacak. Şampiyonluk yarışı yeni başlıyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen ligde liderlik koltuğunda oturan Kara Kartal, şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi...
Bazıları şiddetli itiraz etse de futbola 50 yılını vermiş olan bendeniz bunu aylar önce görmüş ve gazetem Fotomaç'ta üstüne basa basa belirtmiştim. Ama futbolda dün yok bugün var. Zorlu patikalar aşıldı ama denize ulaşmak için daha yol uzun...
Teknik direktör Sergen hocanın takıma güven aşılaması ve her fırsatta oyuncularıyla gurur duyduğunu söylemesi çok doğru bir yaklaşım. Şu ana kadar Sergen Yalçın 10 puanlık bir performans gösterdi.