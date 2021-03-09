5 maç oynar sözleşme uzar

Beşiktaş'ın gol makinesi Aboubakar seneye de takımda kalacak gibi görünüyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:14Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın gol makinesi Aboubakar seneye de takımda kalacak gibi görünüyor. Bugüne kadar 25 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçta daha en az 45 dakika forma giyerse 1+1 yıllık sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonunu kullanma hakkı kazanacak. Yıllık 1,5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki golcü futbolcudan çok memnun olan siyah-beyazlı yönetimin kontrat şartlarını da iyileştirmesi bekleniyor.