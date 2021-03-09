Haberler Beşiktaş 5 maç oynar sözleşme uzar

5 maç oynar sözleşme uzar

'ın gol makinesi Aboubakar seneye de takımda kalacak gibi görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:14 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
5 maç oynar sözleşme uzar
'ın gol makinesi Aboubakar seneye de takımda kalacak gibi görünüyor. Bugüne kadar 25 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu, ve 'nda toplam 5 maçta daha en az 45 dakika forma giyerse 1+1 yıllık sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonunu kullanma hakkı kazanacak. Yıllık 1,5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki golcü futbolcudan çok memnun olan siyah-beyazlı yönetimin kontrat şartlarını da iyileştirmesi bekleniyor.
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