Son dakika spor haberi: Pepe'den Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'a gelişi olay olan Pepe, kariyerini Porto'da sürdürüyor.

4 Temmuz 2017'de Real Madrid'den siyah-beyazlı takıma transfer olan Portekizli futbolcu, İstanbul'da 1.5 yıl geçirdikten sonra Beşiktaş'tan ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu Portekiz basınına verdiği röportaj'da Beşiktaş'ta geçirdiği süreyle ilgili konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Beşiktaş'a karşı oynamadım ama Türkiye'deki halkın farklı olduğunu hissettim, futbolu farklı yaşadım ve tam da buna ihtiyacım vardı. Kariyerimde o anlarda futbol tutkusunu hissetmem gerekiyordu. Türkiye'nin Real Madrid için oynama fırsatım oldu ve bunu sonuna kadar hissettim. Bana çok benzeyen Vida ve Dusko Tosic ile oynadım. Bana yardımcı oldular. Ben de onlara yardımcı olduğumu düşünüyorum.



