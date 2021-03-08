Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Pepe'den Beşiktaş sözleri

Son dakika spor haberi: 'den sözleri

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın 'den kadrosuna kattığı ve siyah-beyazlı formayla 1.5 yıl hizmet veren , basınına samimi açıklamalarda bulundu. Pepe Beşiktaş'ta geçirdiği süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:37
Son dakika spor haberi: Pepe'den Beşiktaş sözleri

'a gelişi olay olan , kariyerini 'da sürdürüyor.

4 Temmuz 2017'de 'den siyah-beyazlı takıma transfer olan Portekizli futbolcu, 'da 1.5 yıl geçirdikten sonra Beşiktaş'tan ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu basınına verdiği röportaj'da Beşiktaş'ta geçirdiği süreyle ilgili konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Beşiktaş'a karşı oynamadım ama 'deki halkın farklı olduğunu hissettim, futbolu farklı yaşadım ve tam da buna ihtiyacım vardı. Kariyerimde o anlarda futbol tutkusunu hissetmem gerekiyordu. Türkiye'nin Real Madrid için oynama fırsatım oldu ve bunu sonuna kadar hissettim. Bana çok benzeyen ve ile oynadım. Bana yardımcı oldular. Ben de onlara yardımcı olduğumu düşünüyorum.


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