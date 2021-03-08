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sezonun ilk yarısında kaybettiği rakiplerinden rövanşı aldı. , G.Birliği ve maçlarından 9 puan çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Hesap kapatıyor

Ligin ikinci yarısına yenilgisi ve beraberliğiyle başlayan 'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah- beyazlılar, 4. haftada da 'ne evinde 1-0 kaybetmişti. , ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği FK karşısında da üstün bir oyunla 2-1 kazanan siyah-beyazlı takım, zirveye çıkarken, 'dan da rövanşı almış oldu.

İLK DEVREYE GÖRE 6 PUAN FAZLA TOPLADI
ikinci devredeki 7 haftalık periyotta ilk yarıdaki aynı döneme göre 6 puan daha fazla toplamayı başardı. Sezonun ilk yarısındaki süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 10 puan toplayabilen Kara Kartallar, ikinci yarıdaki aynı rakiplere karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puanı hanesine yazdırdı.

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