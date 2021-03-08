Hesap kapatıyor

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada Konya deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah- beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetmişti. Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği Gaziantep FK karşısında da üstün bir oyunla 2-1 kazanan siyah-beyazlı takım, zirveye çıkarken, Gaziantep FK'dan da rövanşı almış oldu.

İLK DEVREYE GÖRE 6 PUAN FAZLA TOPLADI

Beşiktaş ikinci devredeki 7 haftalık periyotta ilk yarıdaki aynı döneme göre 6 puan daha fazla toplamayı başardı. Sezonun ilk yarısındaki süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 10 puan toplayabilen Kara Kartallar, ikinci yarıdaki aynı rakiplere karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puanı hanesine yazdırdı.