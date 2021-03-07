Gaziantep'i deviren Beşiktaş ligin zirvesine yerleşti | Göklerin hakimi

Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası yaşanıyor.. Teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde üst üste galibiyetler almaya devam eden siyah-beyazlılar, dan akşam da G.Antep'i 2-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Kara Kartal'ı uçuran isim attığı 2 golle Aboubakar olurken, konuk ekibin tek sayısını Dicko kaydetti. Bu arada G.Antep'te Andre'nin 90+3'teki şutu üst direkten geri geldi. Galibiyet serisini 5 maça çıkartan ve bu sonucun ardından puanını 60 yapan ve 6 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, liderliğe yerleşti.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri F.Bahçe ile G.Saray'ın puan kaybettiği haftada aldığı bu galibiyetle büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, bir maçı eksik olmasına rağmen zirvenin sahibi olmayı başardı. Bu sezon rakip fileleri tam 59 kez havalandırmayı başaran Kara Kartallar, ligin en fazla gol atan takımı olurken; iç sahadaki maçlarda da 32 golle yine en çok gol atan ekip oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, önümüzdeki hafta Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MONTERO KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunmacısı Francisco Montero, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Montero yedek soyundu.

ENERJİMİZ MÜTHİŞ

Beş maç aradan sonra formasına kavuşan Rıdvan Yılmaz, "Takım olarak müthiş bir enerjiye sahibiz, pes etmiyoruz. Kendime bakacak olursam eski kondisyonuma henüz ulaşmadım. Ama bu maç bana bu konuda yardımcı olacak" dedi.