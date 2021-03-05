Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş açıklama!

'tan flaş açıklama!

ekiplerinden 'tan flaş bir açıklama geldi. Son dönemdeki hakem tartışmalarıyla ilgili resmi hesabından paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar, "Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 17:13
Beşiktaş'tan flaş açıklama!

, son günlerde en çok konu olan hakemler ve bunu üzerine açıklamalar yapan kulüpler bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

SON DAKİKA