Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

'de yaz transfer dönemi yaklaşırken , , ve 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk için yarışan 4 büyükler transfer hedeflerini belirlerken, o isimlerde karşı karşıya geldiler. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:35
Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ederken, , , ve bir yandan da yaz transfer dönemi çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

Ara transferde kadrolarına önemli takviyeler yapan 4 büyükler, yaz transfer dönemi için de transfer etmek isteği oyuncuları netleştirmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, transfer gündemine dair bomba açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! O isimde karşı karşıya geldiler

Uzundurukan, 'nin transfer listesindeki isimleri bir bir açıklarken, 4 büyüklerin transferde yarıştığı o ismi de duyurdu.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

Usta isim, flaş transferleri duyururken adı daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılmayan o ismi de açıkladı.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

İŞTE ZEKİ UZUNDURUKAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

KENAN KARAMAN

, milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için , ve da istiyor.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

CENGİZ ÜNDER

Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da ısrarlı.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem hem de istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

FATİH KURUCUK

Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de ile karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

SANTOS BORRE

River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre 'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı Süper Lig kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ

'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.

Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.

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