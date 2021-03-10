Son dakika spor haberi: Transferde bombalar peş peşe! Karşı karşıya geldiler

KENAN KARAMAN Fenerbahçe, milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da istiyor.

CENGİZ ÜNDER Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da Fenerbahçe ısrarlı.