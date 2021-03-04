Beşiktaş 118 yaşında!

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 118. kuruluş yılını kutladı. Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı. 1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor. Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

15 KEZ MUTLU SONA ULASTI

Beşiktaş, futbol branşında önemli başarılara imza attı. Ligde toplam 15 kez şampiyonluğa ulaşan siyahbeyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. Beşiktaş ayrıca 9 kez Türkiye Kupası, 8 kez Cumhurbaşkanlığı/ TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAGLUP SAMPiYON

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

SEYiRCi REKORTMENi

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

DERBİLERİN KRALI!

Beşiktaş bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı. Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.