Siyah-Beyazlı ekipte çıkardığı başarılı maçlarla sezonun flaş isimleri arasına adını yazdıran Ersin Destanoğlu dün Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemedi. Genç eldivenin midesinden sorun yaşadığı kaydedildi. Kritik mücadelede kaleyi Utku Yuvakuran korudu. Sergen Yalçın "Ersin'in bir rahatsızlığı var ama koronavirüs ile alakalı değil" açıklaması yaptı.
Kartal’a Ersin şoku
Başarılı eldiven maç öncesi midesinden rahatsızlandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50