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Kartal’a Ersin şoku

Başarılı eldiven maç öncesi midesinden rahatsızlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Kartal’a Ersin şoku

Siyah-Beyazlı ekipte çıkardığı başarılı maçlarla sezonun flaş isimleri arasına adını yazdıran dün deplasmanında forma giyemedi. Genç eldivenin midesinden sorun yaşadığı kaydedildi. Kritik mücadelede kaleyi korudu. "Ersin'in bir rahatsızlığı var ama koronavirüs ile alakalı değil" açıklaması yaptı.

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