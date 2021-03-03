Kartal’a Ersin şoku

Siyah-Beyazlı ekipte çıkardığı başarılı maçlarla sezonun flaş isimleri arasına adını yazdıran Ersin Destanoğlu dün Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemedi. Genç eldivenin midesinden sorun yaşadığı kaydedildi. Kritik mücadelede kaleyi Utku Yuvakuran korudu. Sergen Yalçın "Ersin'in bir rahatsızlığı var ama koronavirüs ile alakalı değil" açıklaması yaptı.