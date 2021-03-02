Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Beşitkaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, zorlu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini devirip sürprize imza atmayı hedefliyor.





YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Hadebe, Mallan, Chebake, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa, Adem Büyük, Benjamin Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ERSİN YEDEK KULÜBESİNDE!

Karşılaşmaya az bir süre kala siyah-beyazlılarda, midesinde ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç kalecinin yerine Utku Yuvakuran görev yapıyor.

3 MAÇLIK SERİ YAKALADI!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor beraberliğinin ardından çıktığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u ise 3-0'lık skorlarla devirdi.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.