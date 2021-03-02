Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp lider Galatasaray'la puanını eşitlemek istiyor. Ligin rahat takımlarından Yeni Malatyaspor ise sürpriz peşinde...





YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Hadebe, Mallan, Chebake, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa, Adem Büyük, Benjamin Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ERSİN YEDEK KULÜBESİNDE!

Karşılaşmaya az bir süre kala siyah-beyazlılarda, midesinde ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç kalecinin yerine Utku Yuvakuran görev yapıyor.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.