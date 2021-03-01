Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Larin piyangosu! İngilizler sıraya girdi (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'a piyangosu! İngilizler sıraya girdi ( haberi)

'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 'e teklif yağıyor. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı forvet için ekiplerinin sıraya girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 00:14
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Larin piyangosu! İngilizler sıraya girdi (BJK spor haberi)

'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından , bu sezonki performansıyla kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör 'ın elinde bambaşka bir çehreye büründü. İleri uçta tek santrfor oynamak yerine sol kenarda kanat-forvet olarak görev yapan , golleriyle takımına lig ve kupada hayat verdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Ara transfer döneminde Kanadalı yıldız için kulübe bazı önemli teklifler gelirken bunlardan ikisinin ekipleri ve United'dan olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Cyle Larin'e karşılık West Ham'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. ekibinin yeniden 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken oyuncu için Beşiktaş yönetiminin 15 milyon Euro bedel biçtiği gelen haberler arasında.

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