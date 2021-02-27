Artık her maç zor

Sergen Yalçın: Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:58Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı galibiyet nedeniyle mutluydu. "Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak" diyen usta hoca, şöyle devam etti: Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız. Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep var. Her maçı kazanmaya çalışacağız.