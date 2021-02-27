Anlamlı pankart

Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor" açıklamasını pankart yaptılar.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 23:04Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor" açıklamasını pankart yaptılar. Yalçın'ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor" ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü. Bu pankart sosyal medyada beğeni aldı.