Yalçın 'Kalsın' dedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroda yer alan ve sözleşmeleri biten 10 oyuncunun tamamının da takımda kalmasını istediğini yönetime iletti. Yalçın'ın kalma konusunda şart koşmadığı tek isim Atiba olurken, Kanadalı ile makul şartlarda anlaşılacağına inanıyor. Bunun dışında Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un kiralık olarak kalabilirse kalmasını, Valentin Rosier'in alınabilirse bonservisinin alınmasını, aksi halde yeniden kiralanmasını istedi. Aboubakar'ın menajerini dinlemeyip Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse kalmasını, Mensah'a bonservis bedeli ödenmeden alınmasını ya da yenden kiralanmasını istedi. Dorukhan'a yönetimin önerdiği şartlarda kalırsa kapısına kapısının açık olduğunu, Montero içinse yeniden kiralama bedeli ödenmeyecekse takımda kalabileceğini söyledi. Utku Yuvakuran ve Gökhan Töre içinse kararı yönetime bıraktığı ifade edildi.