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Taraftarsız da kral!

Beşiktaş'ın maçında en büyük güvencesi kendi sahası. Siyah-beyazlılar maçlar seyircisiz olsa da evinde oynadığı karşılaşmalarda büyük başarı gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Taraftarsız da kral!

Siyah-beyazlı takım taraftarından yoksun olsa bile iç sahada topladığı puanlarla ligin gizli lideri durumunda. bir maç eksikiğine rağmen iç saha puan durumunda 28 puanla 2. sırada. İlk sırada bir maçı fazla olan (29) var.

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