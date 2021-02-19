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'ta seyahat bitiyor! 8 maçın 7'si...

'in 25. haftasında Başkent'te 'ni mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan , bu haftayı bay geçecek. 'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini 'da oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 16:15
Beşiktaş'ta seyahat bitiyor! 8 maçın 7'si...

'ta seyahat dönemi bitiyor. Bu haftayı bay geçecek olan siyah-beyazlılar, 26 Şubat'ta oynayacağı maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Ancak siyah-beyazlıların avantajı, bu periyotta çok fazla seyahat etmeyecek olması. Denizlispor maçının ardından 2 Mart'ta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada 'da boy gösterecek. İç sahada ile oynayacak olan siyah-beyazlılar ardından deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada karşılaşmasına çıkacak olan , ardından da evinde 'yi konuk edecek. Derbinin ardından ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise 'u ağırlayacak. 34. haftada oynanacak olan karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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