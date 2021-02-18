Sergen Yalçın: İşi sahada bitireceğiz

POLEMİKLERE GİRMEYECEĞİZ
"Gelecek karşılaşmalar öncesi de dikkatli olmalıyız. Liderlik mücadelesi yaptığımız rakiplerimizin ne söyledikleri, birbirleriyle didişmeleri bizi ilgilendirmez. Saha dışında söylenen her şeye kulaklarımızı tıkacağız. Biz en iyi bildiğimiz işi yapacağız ve sahada kalmaya devam edeceğiz. Sezon başından bu yana olduğu gibi ligin sonuna kadar da yalnızca futbolumuzla, mücadelemizle konuşulup, mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Polemiklerden uzak kalacağız. Biz işimizi sahada bitireceğiz."
YALÇIN: HAKKIMIZI YEDİRMEM!
Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada bariz hakem hataları karşısında susmayacaklarını söylemişti. Hakem hatalarının devam etmesi halinde tepkisini dile getireceğini belirten Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı: "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın. Zaten bir takım şampiyon olacak, bıraksınlar saha içinde olsun. VAR'daki arkadaşlara söylüyorum. Verecekleri kararlar ile takımların kaderleri ile oynayabilirler, bizim kaderimizle oynamasınlar. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz."