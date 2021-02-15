Cenk Tosun'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, oyuna sonradan giren Cenk Tosun iki golle yıldızlaştı. Milli yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı.

Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum.

Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin.