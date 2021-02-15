Atiba Gençlerbirliği Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup eden Beşiktaş'ta, Atiba açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha takıma yeni katılan Cenk Tosun'u överken, takımın kazanma alışkanlığına vurgu yaptı.

Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum. Eline geçen fırsatları kaçırmıyor. Herkes iyi katkı veriyor. Hep beraber doğru yoldayız. Maç maç düşünüyoruz ve iyi bir mantalitemiz var.

Bizim için bay geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz.