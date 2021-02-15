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maçının ardından konuştu!

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3 golle mağlup eden 'ta, açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha takıma yeni katılan 'u överken, takımın kazanma alışkanlığına vurgu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:48
Atiba Gençlerbirliği Beşiktaş maçının ardından konuştu!

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3 golle mağlup eden 'ta, açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha takıma yeni katılan 'u överken, takımın kazanma alışkanlığına vurgu yaptı.

Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum. Eline geçen fırsatları kaçırmıyor. Herkes iyi katkı veriyor. Hep beraber doğru yoldayız. Maç maç düşünüyoruz ve iyi bir mantalitemiz var.

Bizim için bay geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz.

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