Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantepli yetkililer ile bir araya gelip transfer detaylarını görüşecek. Beşiktaş 'ın Rumen futbolcu için ara transferde de devreye girdiği iddia edilmişti.

Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan Alexandru Maxim, bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız Stuttgart formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.