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'tan flaş hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda bombayı patlatmak için düğmeye bastı. Şu anda ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Kara Kartal, o ismin transferinde takas yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran ve Başakşehir'in rakibi olan , sezon sonunda iki kupayı da müzesine götürmek istiyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Hem ligde hem kupada zafer yaşayıp ekonomik anlamda rahata ermek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da düşük maliyetle yeni sezon kadrosunu kurmanın peşinde.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

'ın planının listesinde ise ilk sırada Gaziantep FK forması giyen var.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Sumudica'nın Gaziantep'ten ayrılmasının ardından takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız futbolcu için kiralık gönderilen Tyler Boyd takası gündemde.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantepli yetkililer ile bir araya gelip detaylarını görüşecek. 'ın Rumen futbolcu için ara transferde de devreye girdiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı için takas...

Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan , bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız Stuttgart formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.

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