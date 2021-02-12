Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

Necip Uysal sol beke geçebilir

Yalçın'ın Gençlerbirliği teplasmanında Necip Uysal'ı yine sol beke koyması büyük ihtimal. Stoperde Velinton'un yanına en kuvvetli adaysa Josef de Souza... Brezilyalı tecrübeli orta saha ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere kariyerinde daha önce 3 kez stoperde görev yaptı.