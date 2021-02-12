Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir hafta içerisinde iki kez karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor karşısında istediği sonuçları aldı. Ancak Beşiktaş ligde 3 puan, kupada da tur çıkarsa da Konya maçları oyuncu kaybı anlamında siyah beyazlılara biraz pahalıya patladı.
Savunmada 4 oyuncu yok!
Zira lig maçında N'Sakala kırmızı kart görürken, Vida da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ve kupa maçında da Montero sakatlandı. Siyah-beyazlılarda genç sol bek Rıdvan Yılmaz da daha önce sakatlanmıştı. Savunmada 4 oyuncunun yokluğu Gençlerbirliği deplasmanında Sergen Yalçın'ı adeta şapkadan tavşan çıkarmaya zorlayacak.
Anahtar oyuncu yine Necip Uysal
4 oyuncunun yokluğunda Sergen Yalçın'ın anahtar oyuncusu Necip Uysal olacak. Konya ile oynanan lig maçında N'Sakala atılında sol beke geçen Necip Uysal, kariyerinde ihtiyaç oluştuğunda sağ bek de oynadı stoper de...