Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

'ta savunma çöktü! maçında...

çeyrek final mücadelesinde 'u penaltılarla elemeyi başaran 'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların başarılı çalıştırıcısı ise savunma hattındaki sakatlık ve cezalı isimlerin çokluğu nedeniyle düşünceli... İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 10:14
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir hafta içerisinde iki kez karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor karşısında istediği sonuçları aldı. Ancak Beşiktaş ligde 3 puan, kupada da tur çıkarsa da Konya maçları oyuncu kaybı anlamında siyah beyazlılara biraz pahalıya patladı.

Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Savunmada 4 oyuncu yok!
Zira lig maçında N'Sakala kırmızı kart görürken, Vida da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ve kupa maçında da Montero sakatlandı. Siyah-beyazlılarda genç sol bek Rıdvan Yılmaz da daha önce sakatlanmıştı. Savunmada 4 oyuncunun yokluğu Gençlerbirliği deplasmanında Sergen Yalçın'ı adeta şapkadan tavşan çıkarmaya zorlayacak.
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Anahtar oyuncu yine Necip Uysal
4 oyuncunun yokluğunda Sergen Yalçın'ın anahtar oyuncusu Necip Uysal olacak. Konya ile oynanan lig maçında N'Sakala atılında sol beke geçen Necip Uysal, kariyerinde ihtiyaç oluştuğunda sağ bek de oynadı stoper de...
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Necip Uysal sol beke geçebilir
Yalçın'ın Gençlerbirliği teplasmanında Necip Uysal'ı yine sol beke koyması büyük ihtimal. Stoperde Velinton'un yanına en kuvvetli adaysa Josef de Souza... Brezilyalı tecrübeli orta saha ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere kariyerinde daha önce 3 kez stoperde görev yaptı.
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Bir ihtimal de Serdar Saatçi
Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi iki genç oyuncuya ısrarla güvenip forma veren Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ne karşı eksik bölgelerde yeni gençleri de tercih edebilir. Bu durumda stoperde 17 yaşındaki Serdar Saatçi de bir alternatif oluyor.
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Serdar Saatçi kaç maçta oynadı?
Serdar, profesyonel olarak Beşiktaş formasını sadece bir kez giydi. Genç oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında 17 dakika süre aldı. Sergen Yalçın, genç futbolcuyu 13 maçta da yedek soyundurdu ancak sahaya sürmedi.
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...
Beşiktaş'ın sakatlık ve cezalı raporu
Rıdvan Yılmaz: Trabzonspor maçında sakatlandı. Henüz iyileşmedi
Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

Montero: Konya ile oynana kupa maçında sakatlandı

Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

Vida: Konya ile oynanan lig maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta savunma çöktü! Gençlerbirliği maçında...

N'Sakala: Konya ile oynanan lig maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. (Ajansspor)

SON DAKİKA