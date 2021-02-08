Kahraman Rosi

Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Park'da ağırladığı Konyaspor karşısında çok zorlandı. N'Sakala'nın atılması sonrası 70 dakika 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanırken tek gol Valentin Rosier'den geldi. Daha önce Türkiye Kupası'nda ağları sarsan Fransız sağ bek, Kartal'ın topu kaparak hızlı hücuma çıktığı anda kanadından fırladı. Pas örgüsünün sonunda Atiba Hutchinson, müthiş depar atan Valentin Rosier'i gördü. O da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı.

ABOU ÇIKINCA BEN ATTIM

Karşılaşma sonunda Valentin Rosier bir hayli keyifliydi. 24 yaşındaki oyuncu "Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Golümü anneme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir golün altına imza atan Rosier "Zirve için birçok aday var. Zorlu bir yarış oluyor. Az hata yapan ayakta kalacaktır. Biz sonuna kadar savaşarak o büyük mutluluğu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.