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Kahraman Rosi

70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ’un kilidini süper sağ bekiyle açtı. Rosier müthiş deparı sonrasında mükemmel bir gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Kahraman Rosi

'de , 'da ağırladığı karşısında çok zorlandı. N'Sakala'nın atılması sonrası 70 dakika 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanırken tek gol 'den geldi. Daha önce 'nda ağları sarsan Fransız sağ bek, 'ın topu kaparak hızlı hücuma çıktığı anda kanadından fırladı. Pas örgüsünün sonunda , müthiş depar atan Valentin Rosier'i gördü. O da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı.

ABOU ÇIKINCA BEN ATTIM
Karşılaşma sonunda Valentin Rosier bir hayli keyifliydi. 24 yaşındaki oyuncu " ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Golümü anneme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir golün altına imza atan Rosier "Zirve için birçok aday var. Zorlu bir yarış oluyor. Az hata yapan ayakta kalacaktır. Biz sonuna kadar savaşarak o büyük mutluluğu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

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